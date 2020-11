Attentat terroriste à Vienne : au moins deux morts après avoir tiré près d’une synagogue en Autriche

Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur les événements de ce soir :

Au moins un civil a été tué, et 15 personnes blessées, dans un attentat terroriste au centre de Vienne qui a commencé peu après 20 heures, heure locale, lundi. Les attaques ont commencé par des rafales de tirs, et les autorités ont déclaré que plusieurs attaquants étaient toujours en fuite plusieurs heures plus tard. On s’attend à une augmentation du nombre de blessés et de morts.

La mort d’au moins un des attaquants a été confirmée.

Les attaques, menées par un nombre inconnu de tireurs portant des armes à feu longues, se sont produites en six endroits proches de la Seitenstettengasse, au cœur de la capitale autrichienne.

Le chancelier autrichien, Sebastian Kurz, a décrit les attaques comme une attaque terroriste et a appelé les militaires dans les rues de Vienne. “Nous traversons actuellement des moments difficiles dans notre république. Je tiens à remercier tous les services d’urgence qui risquent leur vie, surtout aujourd’hui pour notre sécurité. Notre police va prendre des mesures décisives contre les auteurs de cet horrible attentat terroriste”, a déclaré M. Kurz.



Le ministre de l’intérieur, Karl Nehammer, a déclaré que plusieurs agresseurs étaient toujours en fuite à minuit, et a averti qu’ils étaient “lourdement armés et dangereux”. “Nous avons réuni plusieurs unités des forces spéciales qui sont maintenant à la recherche des terroristes présumés. Je ne me limite donc pas à un quartier de Vienne car ce sont des auteurs mobiles”, a déclaré Nehammer à la chaîne ORF, exhortant le public à rester à l’intérieur jusqu’à ce que le feu vert soit donné.

Les autorités de police et de sécurité ont demandé aux gens de ne pas partager les vidéos et les images des attentats sur les médias sociaux. Les autorités ont déclaré qu’elles entravaient les tentatives de neutralisation des auteurs.

La police a demandé aux habitants de se tenir à l’écart du centre de Vienne.

Selon les premiers rapports, la synagogue Stadttempel, située à proximité, aurait pu être la cible de l’attentat. Mais Oskar Deutsch, président de la communauté juive de Vienne, a déclaré que la synagogue de la Seitenstettengasse était fermée au moment de l’attaque. Il a déclaré au journal Kurier qu’il n’était “pas clair” s’il s’agissait d’une cible.

L’attentat s’est produit la dernière nuit avant l’entrée en vigueur d’un nouveau verrouillage de la ville contre les coronavirus.

Les dirigeants de l’UE et du monde entier ont exprimé leur solidarité avec le peuple autrichien.